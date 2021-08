Rede von Claus Weselsky, GDL-Bundesvorsitzender. 150 Gewerkschaftler der dbb und GDL nehmen an eine Kundgebung vor dem "Bahntower" teil. Mit dem Protest wollen sie die Solidarität der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes aus der dbb-Familie an die Claus Weselsky der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) im Tarifkonflikt bei der Deutschen Bahn (DB) in Ausdruck bringen.