Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Börse in Frankfurt

Börse in Frankfurt Erholung im Dax verliert an Fahrt

Frankfurt/Main. Nach einem zunächst festeren Start sind die Kursgewinne im Dax bereits im frühen Handel am Donnerstag schnell wieder abgeschmolzen. Der deutsche Leitindex stand nach den ersten Minuten nur noch hauchdünn im Plus mit 0,06 Prozent auf 15.375,19 Punkten.

Am Dienstag war das wichtigste deutsche Börsenbarometer angesichts zunehmender Sorgen um steigende Inflation und eine Verlangsamung des Konjunkturaufschwungs um mehr als zwei Prozent eingebrochen. Zur Wochenmitte hatten dann Schnäppchenjäger dem Dax wieder etwas auf die Sprünge geholfen.

Auch der MDax der mittelgroßen Börsenwerte büßte seine Gewinne am Donnerstagmorgen schnell wieder ein, hielt sich aber mit 0,38 Prozent noch vergleichsweise weit im Plus bei 34.650,57 Punkten. Ähnlich sah es in Europa aus: Der EuroStoxx 50, der Leitindex der Eurozone stand zuletzt 0,28 Prozent höher bei 4091,67 Zählern.

© dpa-infocom, dpa:210930-99-424272/2