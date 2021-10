Deutsche Bahn: Nur so klappt es mit dem Klimaschutz

Deutschland erlebt die höchste Inflationsrate seit 1993. Die Preise steigen in vielen Bereichen stark an.

Mehr Sprinter zwischen den Metropolen, Direktverbindungen und Nachtzugverbindungen. Mit ihrem neuen Winterfahrplan kommt die Deutsche Bahn den Wünschen der Reisenden ein weiteres Stück näher - und wird damit auch für überzeugte Autofahrer und Flugreisende zu einer attraktiven Alternative für die nächste Geschäftsreise oder den Urlaub innerhalb Deutschlands.

Schnelligkeit ist beim Bahnfahren ein wichtiges Argument für die Kundinnen und Kunden bei der Wahl eines Verkehrsmittels. Die Einführung der Schnellstrecke zwischen Berlin und München in vier Stunden hat binnen weniger Wochen viele Reisende zum Umstieg bewogen. Zwischen Hamburg und Berlin wurde unlängst die Flugverbindungen eingestellt, da die Fahrtzeit von 1,5 Stunden zwischen den beiden Städten mit keinem anderen Verkehrsmittel zu unterbieten ist. Lesen Sie mehr: Deutsche Bahn: So funktioniert die Online-Erstattung

Jeder Euro für den Ausbau der Schiene ist gut investiert

Mit mehr und schnelleren Städteverbindungen ist die Bahn auf einem guten Weg, ihr selbstgestecktes Ziel einer Verdopplung der Fahrgastzahlen im Fernverkehr bis 2030 zu erreichen und weitere Flugverbindungen innerhalb Deutschlands überflüssig zu machen. Vorausgesetzt, die Bahn bekommt auch noch die Pünktlichkeit in den Griff, an der es immer noch hapert.

Beate Kranz kommentiert

Klar ist aber auch: Nur durch eine stärkere Verlagerung der Personen- und Güterverkehre von der Straße auf die umweltfreundlichere Schiene lässt sich die geplante Verkehrswende erreichen. Die Schiene ist ein wesentlicher Schlüssel zur Erfüllung des Pariser Abkommens gegen den Klimawandel.

Eine neue Bundesregierung ist deshalb aufgefordert, künftig noch mehr Geld in den Ausbau und in die Digitalisierung des Schienennetzes zu investieren. Hier liegt Deutschland im Vergleich zur Schweiz oder Österreich weit zurück, die mehr als vier Mal so viel pro Bürger für ihr Schienennetz ausgeben. Wer es ehrlich meint mit dem Klimaschutz, muss der Schiene Vorrang einräumen. Auch wenn es Milliarden kostet – hier ist jeder Euro gut angelegt.

