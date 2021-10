Darum spricht VW Kündigungen aus

Der Volksmund behauptet: Wer bei VW keine goldenen Löffel stiehlt, hat dort einen Arbeitsplatz auf Lebenszeit. Das ist eine Art Kompliment, bezieht sich die Aussage doch auf den Langmut von VW als Arbeitgeber. Allerdings zieht der Autobauer doch rote Linien: Im ersten Halbjahr 2021 kündigte das Unternehmen weltweit 424 Beschäftigten wegen regelwidrigen Verhaltens. Das geht aus einer internen Statistik hervor.

Lesen Sie auch:

Werkstück - unser Newsletter rund um VW Jetzt kostenlos unser wöchentliches News-Update zu VW ins Postfach bestellen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Zudem wurden 2967 Beschäftigte abgemahnt. In einer Abmahnung fordert der Arbeitgeber seine Mitarbeiterin oder seinen Mitarbeiter auf, sein Verhalten zu ändern – sonst droht die Kündigung. Sie ist also ein Warnschuss.

Gemessen an der Zahl von 660.000 Beschäftigten weltweit sind diese Zahlen zwar verschwindend gering, dennoch möchte wohl niemand in der Haut eines Betroffenen stecken. Der Verlust des Arbeitsplatzes wiegt schwer – der selbst verschuldete noch schwerer.

Abschreckende Wirkung

Die von VW intern veröffentlichte Statistik soll durchaus abschreckende Wirkung haben. Das Ziel sei zu zeigen, „dass sich der Erfolg des Unternehmens nur auf faires, kundenorientiertes und gesetzeskonformes Verhalten gründen kann“, heißt es. „Denn nur so lässt sich Schaden vom Unternehmen, von Beschäftigten und von Geschäftspartnern abwenden.“

Erstmals seien in die aktuelle Statistik Zahlen aus kleineren Konzerngesellschaften, die zwischen 501 und 999 Menschen beschäftigen, mit eingeflossen. Dadurch habe sich die Zahl der erfassten Konzerngesellschaften von 62 auf 111 erhöht. Neu sei auch, dass Zahlen aus dem Fehlverhalten gegen den Nichtraucherschutz und gegen den Coronaschutz mit eingeflossen seien. In den in der Statistik erfassten Konzerngesellschaften arbeiten 496.000 Menschen.

Wer unentschuldigt fehlt, fliegt

Der häufigste Kündigungsgrund im ersten Halbjahr betraf die Arbeitszeit, zum Beispiel ging es um unentschuldigte Fehltage. 173 Beschäftigte verloren deshalb ihren Arbeitsplatz. Das entsprach knapp 41 Prozent aller Kündigungen. 65 Beschäftigten wurde wegen Eigentumsdelikten oder betrügerischer Handlungen beziehungsweise der Anstiftung dazu gekündigt. Das war die zweitgrößte Gruppe. Die drittgrößte Gruppe stellten Beschäftigten, die ihre Arbeitsleistung nicht erbracht haben. In diesen Fällen sprach VW 57 Kündigungen aus.

Weitere Kündigungsgründe waren der Verstoß gegen das Alkohol- und Drogenverbot, Verstöße gegen Verhaltungsgrundsätze oder Verkehrsregeln, rassistische und verfassungsfeindliche Posts in sozialen Medien, sexuelle Belästigung, Tätlichkeiten, Diskriminierung, Mobbing und Stalking, Korruption sowie Verstoße gegen Datenschutz und Geheimhaltung.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de