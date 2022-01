Kommen bei dem Bild Flower-Power-Gefühle auf? 2017 verkündete VW am Pebble Beach in Kalifornien, dass der ID Buzz in Serie gehen werde. Fünf Jahre später ist es nun soweit: Am 9. März will VW den elektrifizierten Nachfolger des VW-Bus präsentieren. Das Design des Buzz, hier als Studie zu sehen, soll sich an dem allerersten VW-Bulli, dem T1, orientieren (rechts im Bild).