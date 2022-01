US-Außenminister Blinken hält eine Rettung des Atomabkommens mit dem Iran für möglich

Do, 20.01.2022, 16.31 Uhr

Der US-Außenminister Antony Blinken hält eine Rettung des Atomabkommens mit dem Iran für möglich. Dennoch müsse mehr Tempo in die Verhandlungen kommen. "Wir haben in den letzten Wochen zwar einige bescheidene Fortschritte in den Gesprächen erzielt, aber wir sind noch nicht da, wo wir sein müssten," sagte Blinken bei einem Besuch in Berlin. of Antony Blinken