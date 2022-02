Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Börse in Frankfurt

Börse in Frankfurt Erneute Zinsängste bremsen Dax

Frankfurt/Main. Eine bislang erfreuliche Börsenwoche am deutschen Aktienmarkt droht mit Kursverlusten zu enden. Die Aussicht auf kräftige Leitzinserhöhungen in den USA nach überraschend deutlich gestiegenen Verbraucherpreisen lastet auf den Aktienmärkten.

Der Dax verlor am Freitag in den ersten Handelsminuten 0,69 Prozent auf 15.384,11 Punkte. Damit zeichnet sich für den deutschen Leitindex auf Wochensicht noch ein Gewinn von rund 1,9 Prozent ab. Der MDax der mittelgroßen Werte fiel am Freitagmorgen um 0,84 Prozent auf 33.246,49 Zähler zu. Der EuroStoxx 50 als Leitindex für die Eurozone büßte rund 1,0 Prozent ein.

Werkstück - unser Newsletter rund um VW Jetzt kostenlos unser wöchentliches News-Update zu VW ins Postfach bestellen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

© dpa-infocom, dpa:220211-99-77077/2