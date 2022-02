Klatsch und Tratsch an französischen "Blabla-Kassen"

Klatsch und Tratsch an französischen "Blabla-Kassen"

Sa, 12.02.2022, 09.17 Uhr

Über Gott und die Welt quatschen: Wer nicht in Eile ist und nach Geselligkeit sucht, kann in französischen Supermärkten an besonderen Schlangen anstehen, nämlich den "Blabla-Kassen".