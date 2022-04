Job: Warum viele Beschäftigte frustriert sind

Berlin. Die Mitarbeiterbindung bleibt hierzulande laut einer Studie auf niedrigen Niveau. Oft hapert es bei der Führung an einfachen Dingen.

Zahlreiche Menschen arbeiten aufgrund der Coronapandemie von zu Hause aus . Doch die Arbeit darf nicht überall hin mitgenommen werden. Ein Überblick, an welchen Orten Homeoffice erlaubt ist.

Die Motivation vieler Beschäftigte in Deutschland ist laut einer aktuellen Studie gering: Hochgerechnet rund 5,26 Millionen Deutsche haben laut des Beratungsunternehmens Gallup bereits mit ihrem derzeitigen Arbeitgeber abgeschlossen, also innerlich gekündigt.

Das ist das Ergebnis des diesjährigen Engagement Index, einer jährlichen repräsentativen Studie für die Arbeitnehmerschaft in Deutschland. Die Studie, die am kommenden Dienstag veröffentlicht wird, liegt unserer Redaktion in Teilen exklusiv vorab vor.

Werkstück - unser Newsletter rund um VW Jetzt kostenlos unser wöchentliches News-Update zu VW ins Postfach bestellen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Frust im Job: Mitarbeiterbindung bleibt auf niedrigem Niveau

Immerhin: Gemessen am ersten Corona-Pandemie-Jahr 2020, als noch 15 Prozent der befragten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer angegeben hatte, keinerlei emotionale Bindung zu ihrem Arbeitgeber mehr zu haben, ist der Wert im vergangenen Jahr um einen Prozentpunkt gesunken.

Trotzdem sei der volkswirtschaftliche Schaden immens. „Motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter liefern eine höhere Qualität, haben geringere Fehlzeiten sowie weniger Arbeitsunfälle und wechseln seltener den Arbeitgeber“, sagte Marko Nink, Direktor für Forschung und Analysen für den europäischen Raum bei Gallup, unserer Redaktion.

Lesen Sie hier: Online-Plattform bietet Jobs für Geflüchtete aus Ukraine

115,1 Milliarden Euro Schaden

Im Umkehrschluss bedeutet das aber auch: Hohe Krankenstände und Fluktuation sowie fehlende Motivation schmälern die Leistungsfähigkeit eines Unternehmens. Entsprechend hoch ist der wirtschaftliche Schaden durch eine niedrige Mitarbeiterbindung. Gallup beziffert ihn allein für Deutschland auf 92,9 bis 115,1 Milliarden Euro pro Jahr.

Gerade einmal 17 Prozent der Befragten gaben an, eine hohe emotionale Bindung zu ihrem Arbeitgeber aufzuweisen. Mehr als zwei Drittel und hochgerechnet knapp 26 Millionen Beschäftigte würden hingegen zwar eine emotionale Bindung aufweisen, diese sei aber eher gering und würde laut Gallup häufig auf Dienst nach Vorschrift hinauslaufen.

Lesen Sie hier:

Wertschätzung im Job: Oft scheitert es an Kleinigkeiten

Marko Nink sieht Fehler auch im Verhalten der Führungskräfte. Nur ein kleiner Teil würde es verstehen, die Bedürfnisse der Beschäftigten zu adressieren. „Dazu gehören beispielsweise vermeintlich einfache Dinge wie Zuhören, Feedback geben und die fachliche und persönlichen Entwicklung zu begleiten“, zählt Nink auf. Zu selten werde der Mensch hinter der Arbeitskraft gesehen.

Für die Studie wurden 1.500 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland ab 18 Jahren telefonisch befragt. Die Ergebnisse sind repräsentativ gewichtet.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de