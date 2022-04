Hitzewelle in Pakistan lässt Stromversorgung kollabieren

Hitzewelle in Pakistan lässt Stromversorgung kollabieren

Fr, 29.04.2022, 19.21 Uhr

Die extreme Hitzewelle in Indien und Pakistan lässt zunehmend die Stromversorgung in beiden Ländern kollabieren. Aus einigen pakistanischen Städten werden Stromausfälle von bis zu acht Stunden gemeldet. Viele Menschen suchen Ankühlung in Gewässern.