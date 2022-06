Frankfurt. Betroffen sind etwa die Braunschweiger ICE-Verbindungen nach Frankfurt. Wegen eines Hangrutsches halten die Züge bereits in Kassel-Wilhelmshöhe.

Freie Fahrt mit den ICEs gibt es derzeit nicht in Hessen.

Fernverkehr Hangrutsch in Hessen sorgt für Bahnchaos im Fernverkehr

Ein Hangrutsch bei Steinau an der Straße im Main-Kinzig-Kreis in Hessen hat am Dienstag den Fernverkehr der Bahn auf der Strecke Fulda-Hanau ausgebremst. Es stehe nur noch ein Gleis zur Verfügung, teilte die Deutsche Bahn mit.

Es komme zu Zugausfällen und Verspätungen. Auf der ICE-Verbindung Berlin-Frankfurt, die auch durch Braunschweig führt, fallen laut Bahn in beiden Fahrtrichtungen die Züge zwischen Kassel-Wilhelmshöhe und Frankfurt/Flughafen aus.

Hangrutsch bei #Steinau an der Straße



Steinau - #Bad Soden-#Salmünster (Strecke #Fulda - #Hanau) nur eingleisig befahrbar. Einzelne Fernverkehrszüge werden umgeleitet oder fallen aus. Für alle anderen Verspätungen einplanen.



Infos unter: https://t.co/0Df1AF4Bxj



Update folgt. — Deutsche Bahn Verkehrsmeldungen (@DB_Info) June 14, 2022

Behinderungen auf der Bahnstrecke voraussichtlich bis Dienstagabend

Die ICE-Züge der Linie Wiesbaden-Dresden fahren in beiden Fahrtrichtungen zwischen Wiesbaden und Fulda nicht. Auch auf der ICE-Linie Hamburg-Stuttgart komme es zu Behinderungen, teilte die Bahn mit. Laut Mitteilung dauern die Beeinträchtigungen voraussichtlich bis zum Dienstagabend.

