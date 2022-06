Die IG Metall will 7 bis 8 Prozent mehr Geld fordern.

Tarife IG Metall will Lohnplus in Korridor von 7 bis 8 Prozent

Frankfurt/Main. In der Tarifrunde für die Beschäftigten in der deutschen Metall- und Elektroindustrie will die IG Metall 7 bis 8 Prozent mehr Geld fordern.

Eine entsprechende Empfehlung beschloss der Gewerkschaftsvorstand, wie der Erste Vorsitzende Jörg Hofmann in Frankfurt sagte.

© dpa-infocom, dpa:220620-99-732253/3