EZB erhöht Leitzins im Euroraum unerwartet deutlich

Erstmals seit elf Jahren erhöht die Europäische Zentralbank (EZB) die Zinsen im Euroraum. Von null auf ein halbes Prozent klettert der Satz überraschend steil. Mit der Erhöhung will die Notenbank die europaweite Rekordinflation bekämpfen. Auch der Negativzins von minus 0,50 Prozent für geparkte Gelder von Geschäftsbanken entfällt, wie die EZB am Donnerstag in Frankfurt mitteilte.

Zuvor war der Eurokurs erstmal seit der Einführung der Währung im Jahr 2002 unter den Kurs des Dollars gefallen. Der Ruf nach einer Zinsanpassung war in Folge der Rekordinflation in den letzten Monaten immer lauter geworden. Aufgrund der Teuerung von 8,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr, sah sich die EZB nun zu dem drastischen Schritt gezwungen. Die Notenbank strebt eine stabile Teuerungsrate von 2 Prozent an.

EZB erhöht Leitzins: Sparer können aufatmen

Sparer dürfen sich besonders darüber freuen, dass der Negativzins entfällt. Die meisten Kreditinstitute hatten die Belastungen in den vergangenen Jahren als sogenanntes Verwahrentgelt an die Privatkunden weitergereicht. Dieser Mechanismus hatte die Teuerung zusätzlich befeuert.

Kritiker werfen der EZB vor, die Zinswende zu spät eingeleitet zu haben. Der Einschnitt ist dennoch historisch, seit 2011 war der Leitzins nicht mehr angetastet worden. Auch die getrübten Wirtschaftsaussichten im Zuge des Ukraine-Krieges verleiteten die Notenbank seit Juni vermehrt zum Umdenken. Um die Hyperinflation einzuhegen, hatte die US-Notenbank bereits im Juni einen historischen Zinssprung eingeleitet.

EZB-Präsidentin Christine Lagarde. Die Europäische Zentralbank erhöht angesichts der Rekordinflation erstmals seit elf Jahren die Zinsen im Euroraum. Foto: Boris Roessler/dpa

Südeuropa im Teufelskreis: Anti-Krisen-Programm soll helfen

Der Grund für das lange Zögern sind hochverschuldete Länder wie Italien, Portugal und Griechenland. Sie drohen durch eine zu schnelle Anhebung des Leitzinses weiter in Bedrängnis zu kommen. Um die Zahlungsfähigkeit der gefährdeten Volkswirtschaften zu sichern, legte die Notenbank mit dem Transmission Protection Instrument (TPI) ein neues Anti-Krisen-Programm auf. Das Instrument soll "ungeordneten Marktdynamiken entgegenwirken", wie das EZB verkündete.

Überraschend kommt die Zinserhöhung um 0,5 Prozent, weil die EZB im Juni eine Anhebung von nur 0,25 Prozent in Aussicht gestellt hatte. Infolgedessen war der Renditeabstand für Staatsanleihen zwischen den stabilen Länder und den angeschlagenen innerhalb des Euroraums weiter gewachsen. Frisches Geld zu besorgen, war zum Beispiel für Italien deutlich teurer geworden. Dem soll der TPI entgegenwirken. Dass sie den Zins unerwartet rapide anhebt begründete die EZB mit "aktualisierten Einschätzungen der Inflationsrisiken. (sk/dpa)

