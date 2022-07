Verdi ruft für Mittwoch zu ganztägigem Warnstreik bei Lufthansa auf

Mo, 25.07.2022, 12.23 Uhr

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat die Bodenbeschäftigten der Lufthansa bundesweit zu einem ganztägigen Warnstreik am Mittwoch aufgerufen. Der Warnstreik beginne am Mittwochmorgen um 03.45 Uhr und ende am Donnerstag um 06.00 Uhr, teilte Verdi in Berlin mit.

