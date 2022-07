Wechsel an VW-Spitze

Wechsel an VW-Spitze Blume: Müssen Strategie „New Auto“ jetzt umsetzen

Oliver Blume, designierter Vorstandsvorsitzender der Volkswagen AG, lehnt an einem Porsche-Stadtgeländewagen.

Wolfsburg. In einem Brief an die Belegschaft bekräftigt der neue VW-Chef den von Vorgänger Diess entworfenen Pfad. Aber der muss jetzt zu Ergebnissen führen.