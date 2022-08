Frankreich schafft alle Corona-Regeln ab - Österreich lockert

Mo, 01.08.2022, 10.23 Uhr

In Frankreich fallen ab heute sämtliche Corona-Auflagen. Nur die Möglichkeit obligatorischer Corona-Tests an den Landesgrenzen bleibt noch bestehen. In Österreich entfällt die Corona-Isolationspflicht.

