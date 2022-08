Scholz inspiziert Nord-Stream-Turbine

Mi, 03.08.2022, 14.23 Uhr

Bei einem Besuch in Mülheim an der Ruhr nimmt Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) eine gewartete Turbine in Augenschein, die für die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 gedacht ist und nach Russland weiter transportiert werden sollte. Dafür lägen "alle Genehmigungen vor", sagte Scholz.

