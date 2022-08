Studie: VW bei Innovationen vor Mercedes und Tesla

Die Autobranche steht am Scheideweg. Zwei am Montag bekannt gewordene Studien sehen Chancen und Risiken. Das Center of Automotive Management von Professor Stefan Bratzel verheißt steigende Renditen durch vernetzte Dienstleistungen. Eine S&P-Global-Analyse für das Fachblatt „Automobilwoche“ warnt dagegen vor anhaltend niedrigen Absatzzahlen in Deutschland.

Bratzel zufolge können Autohersteller ab 2030 mit Online-Diensten jährlich 1000 Euro pro Fahrzeug erwirtschaften. Voraussetzung für diese Zusatzrendite sei Kompetenz im Zukunftsfeld Daten und Software. Während der Volkswagen-Konzern zuletzt auf größtmögliche Eigenständigkeit mit der eigenen Softwareschmiede Cariad setzte, rät Forscher Bratzel zur Zusammenarbeit mit Datenkonzernen. Der Experte nennt Branchenriesen wie Apple und die Google-Mutter Alphabet, denen oft eigene Auto-Ambitionen zugeordnet werden. Bratzel sieht auch chinesische Konzerne wie Baidu und Tencent als Kooperationspartner.

Volkswagen ist innovationsstärker als Mercedes und Tesla

Auf der Grundlage 336 analysierter Technologien und Neuerungen von 28 Autokonzernen ist für Bratzel Volkswagen am innovationsstärksten vor Mercedes-Benz und Tesla. BMW liege im Mittelfeld. Schwach seien die französischen Konzerne Renault und Stellantis.

Bratzel lobt Porsche für den digitalen Zwilling des E-Modells Taycan. Der VW ID.3 sei bereit für das Laden in zwei Richtungen. Tesla beherrsche das Schnellladen. Chinesische und die US-Hersteller Ford und General Motors holten auf.

Absatzniveau von Autos in Deutschland bleibt vermutlich dauerhaft niedrig

Laut S&P Global-Analyse müssen sich Hersteller und Händler auf ein deutlich niedrigeres Absatzniveau von Autos in Deutschland einstellen. Das Vor-Corona-Niveau von 3,6 Millionen Neuwagen sei auf absehbare zeit nicht erreichbar, mahnt Marktexperte Martin Benecke. 2022 sei das schwache Vorjahresniveau von 2,63 Millionen Autos allenfalls gering zu toppen.

Die maue Einschätzung teilt laut „Automobilwoche“ Geschäftsführerin Antje Woltermann vom Zentralverband des Deutschen Kfz-Gewerbes: Lieferengpässe, Kaufzurückhaltung privater Kunden und Auswirkungen der Rezession auf Gewerbekunden sieht sie als Gründe. Material- und Energiekosten machten Autos immer teurer – ein Problem für Volumenhersteller. Benecke sieht einen Teil des Automarktes dauerhaft wegbrechen. Seine Prognose stützt er auf ein geändertes Verbraucherverhalten: „Nicht jeder wird sich noch Zweit- und Drittwagen leisten können und wollen.“ Mit Homeoffice und E-Bike reiche vielen Familien ein Fahrzeug.

