Eine Pflegerin misst einem Heimbewohner den Blutdruck. In der künftig größten niedersächsischen Altenhilfe der Kästorfer Dachstiftung Diakonie kümmern sich bald 2400 Beschäftigte um 1800 unterstützungsbedürftige Menschen. (Symbolbild)

Gifhorn. So will die Dachstiftung Diakonie Größenvorteile für die Menschen in der Altenhilfe nutzen.