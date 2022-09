Kommt die neue Spritpreisbremse?

Die Tankschlangen von Ende August haben sich aufgelöst: Der freie Blick auf die Preistafeln der Stationen zeigt: Die Preise sind in der Region nach dem Ende des Tankrabatts schlagartig angestiegen. Hoffnung, dass Vorräte niedrig besteuerten Sprits noch ein paar Tage dämpfend wirken, erwiesen sich als haltlos. Viele Tankstellen waren sogar ausverkauft.

Kai Eckert, Chefredakteur des Hamburger Energie-Informationsdiensts, kann das erhöhte Preisniveau nachvollziehen: „Wir sind jetzt im Prinzip wieder da, wo wir vor dem Tankrabatt waren.“ Es werde noch Tage dauern, „bis sich der Markt gefunden hat“. Das könne auch leicht sinkende Preise bedeuten. Vorwürfe der „Abzocke“ an Tankstellenbetreiber oder Mineralölkonzerne will der Branchenkenner nicht teilen: „Das müssten schon schwarze Schafe unter den Pächtern sein, die trotz voller Tanks wegen angeblich fehlender Vorräte schließen.“ Es habe allenthalben in den letzten Stunden des Tankrabatts „eine ganz hohe Nachfrage“ und vielfach Schlangen gegeben. „Da sind einige leergelaufen.“



ADAC traut sich keine Spritpreis-Prognose zu

Problematisch seien die hohen Transportkosten für Treibstoff. Dass Tankschiffe nicht mit voller Ladung die Flüsse befahren könnten, mache sich eher in Süddeutschland bemerkbar, wo das Preisniveau noch höher liege als in unserer Region.

So haben sich die Tankpreise in der Region entwickelt. Foto: Jürgen Runo

Felix Kaufmann, Abteilungsleiter Verkehr, Technik und Umwelt beim ADAC Niedersachsen, traut sich keine Preisprognose zu: Wir sind selbst gespannt.“ Den Preisanstieg ohne Tankrabatt nannte er „erwartungsgemäß“. Für Autofahrer gelte der Tipp: „Augen auf!“ Tageszeitliche Schwankungen nutzen, bevorzugt abends tanken, weil die Spritpreise dann oft bröckeln, rät Kaufmann. Die Diskussion über neue Entlastungen sei in vollem Gange.

Entscheidungen erhoffen sich nicht allein die Autofahrer vom Koalitionsausschuss der Regierungsparteien. Die Spitzen der Koalition aus SPD, Grünen und FDP beraten am Samstag in Berlin über Beschlüsse nach wochenlangen Ankündigungen und Debatten. Es geht um das nächste „Entlastungspaket“. Wie groß der Handlungsbedarf mittlerweile ist, zeigt unsere Übersicht über die regionalen Energiepreise für Strom, Gas und Fernwärme.

