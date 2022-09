Heizölpreise heute: Aktuelle Preise für ein Liter Heizöl (16.9.)

So bleibt die Wohnung warm: Fünf Heizlüfter im Test // IMTEST

Millionen Haushalte in Deutschland heizen ihre Wohnung mit Öl. Auch wenn in der Öffentlichkeit derzeit vor allem über den Gaspreis diskutiert wird, müssen auch Öl-Kundinnen und -Kunden aktuell deutlich tiefer in die Tasche greifen. Die Preise sind seit dem russischen Angriff auf die Ukraine stark gestiegen. Doch wie hoch ist der Preis für Heizöl aktuell?

Alle Informationen zur Entwicklung der Heizölpreise und Prognosen lesen Sie hier.

Heizölpreise heute: So viel müssen Kunden am 16. September zahlen

Je nach Anbieter kann sich der Preis für Heizöl leicht unterschieden. Zudem gibt es verschiedene Arten von Heizöl – für Premium-Öl muss zum Beispiel mehr bezahlt werden als für die Standard-Variante. Dennoch gibt es durchschnittliche Werte, die man für einen Vergleich kennen sollte. Die Preise in unserer Übersicht beruhen auf den Angaben von "TotalEnergies".

Der Preis für Heizöl liegt heute am 16. September 2022 bei rund 1,53 Euro pro Liter.

Gestern betrug der Preis noch 1,58 Euro pro Liter – er ist also leicht gefallen.

Vor einer Woche lag der Preis noch bei 1,69 Euro pro Liter.

Vor einem Jahr wurde der Liter Heizöl für 0,77 Euro pro Liter verkauft.

Insgesamt zeigt sich beim Preis für Heizöl derzeit ein leichter Trend nach unten. Im Vergleich zum Vorjahr müssen Kundinnen und Kunden dennoch rund doppelt so viel zahlen. Für eine Bestellung von 3.000 Litern Heizöl, wie sie in viele private Tanks passen, sind aktuell rund 4.590 Euro fällig. Lesen Sie auch: Heizöl – Darum lohnt sich die gemeinsame Bestellung mit Nachbarn

Aktuelle Heizölpreise je nach Region unterschiedlich

Auf den Preis, den Verbraucherinnen und Verbraucher für Heizöl zahlen müssen, hat nicht nur die allgemeine Preisentwicklung Einfluss. Entscheidend ist auch der Wohnort. So gibt es zwischen den Bundesländern zum Teil erhebliche Unterschiede.

Aktuell am niedrigsten ist der Preis für Heizöl mit durchschnittlich 1,37 Euro pro Liter in Nordrhein-Westfalen.

Am meisten Geld müssen mit im Schnitt 1,84 Euro pro Liter derzeit die Menschen in Baden-Württemberg für Heizöl bezahlen.

Die regionalen Unterschiede beruhen unter anderem auf der Heizöl-Verfügbarkeit vor Ort und auf den aktuellen Kosten für den Transport. (fmg)

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.

