Im Tarifstreit der Metall- und Elektroindustrie Niedersachsen endet in der Nacht zu Samstag die Friedenspflicht.

Hannover. Die IG Metall ruft in der Nacht zu Samstag dazu auf, die Arbeit niederzulegen. In Wolfsburg, Salzgitter und Co starten Streiks wohl erst Dienstag.