Hohe Gaspreise bringen Wäscherei ins Schleudern

Sa., 05.11.2022, 15.23 Uhr

Peer-Hendrik Grenke-Klimstein leitet eine Wäscherei in Schleswig-Holstein. Wegen der hohen Gaspreise ist das Unternehmen in finanzielle Schieflage geraten. Der Unternehmer ist inzwischen mit seiner Frau in einen Wohnwagen gezogen, um keine Mitarbeiter entlassen zu müssen.

Video: Wirtschaft und Finanzen