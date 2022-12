Marc Knackstedt (rechts) wird am 1. Juli 2023 Vorstandschef der Öffentlichen. Er löst Knud Maywald (Zweiter von rechts) ab, der in den Ruhestand wechselt. Neues Vorstandsmitglied wird Nina Hajetschek. Alexander Tourneau wird weiterhin dem Führungsgremium angehören.

Braunschweig. Bei der Öffentlichen Versicherung Braunschweig steht an Generationswechsel an. Vorstandsvorsitzender Knud Maywald wechselt in den Ruhestand.