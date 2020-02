Elefanten, Jaguare und Haie erhalten Schutzstatus

Der Jaguar wird ebenso wie asiatische Elefanten, ein Hai und mehrere Vogelarten neu in die höchste CMS-Schutzliste aufgenommen.

Neu Delhi. Angesichts des raschen Rückgangs vieler Tierarten weltweit haben Vertreter von mehr als hundert Staaten entschieden, zehn Spezies stärker zu schützen.

Bei der 13. UN-Konferenz über die Konvention zur Erhaltung wandernder wildlebender Tierarten (CMS) in der indischen Stadt Gandhinagar ging es dabei auch um die Bewahrung wichtiger Lebensräume. Asiatische Elefanten, Jaguare, ein Hai und mehrere Vogelarten kamen neu in die höchste CMS-Schutzliste und entsprechend sollen die Mitgliedsländer das Töten dieser Tiere verbieten. Weitere Arten kamen in die zweithöchste Liste und Länder sollen nun für deren Schutz zumindest enger zusammenarbeiten.

Eine Million Tier- und Pflanzenarten werden UN-Schätzungen zufolge in den kommenden Jahrzehnten aussterben. Tierschützer sagen, dass der Mensch für die genannten Arten eine große Gefahr sei - etwa durch Jagd und die Zerstörung von Lebensräumen.

Bei der Konferenz wurden deshalb auch Maßnahmen besprochen, die gefährliche Einflüsse menschlicher Aktivitäten auf wandernde Tiere verringern könnten.

Zu den Gefahren gehört künstliches Licht, das den Nachthimmel zunehmend erhellt und damit tierische Verhaltensmuster verändern kann. Auch der Bau von immer mehr Straßen und Gleisen, die für wandernde Tiere gefährliche Hindernisse sein können, waren ein Thema.

Bei der Konvention vertreten sind 129 Staaten, darunter Deutschland, fast alle Staaten Europas und Südamerikas sowie die meisten Staaten Afrikas - nicht dabei sind etwa die USA, China und Russland.