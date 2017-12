Wolfenbüttel In der Nacht zum ersten Weihnachtstag brannte in Halchter bei Wolfenbüttel, ein VW-Bus. Das Feuer drohte, auf ein Wohnhaus überzugreifen.

Nach einem ruhigen Heiligabend mussten in der Nacht zum Montag die Wolfenbütteler Feuerwehren Halchter und Linden zu einem Fahrzeugbrand ausrücken. Gegen Mitternacht brannte ein VW-Bus in der Sonnenstraße in Halchter. Nach Angaben der Feuerwehr drohten die Flammen auf einen Carport und ein angrenzendes Wohnhaus überzugreifen. Die Bewohner wurden vorsorglich in Sicherheit gebracht.

„Es brannte im Motorraum und Innenraum“, berichtete der stellvertretende Stadtbrandmeister Marco Dickhut, „bei den Löscharbeiten wurden zwei C-Rohre und ein Schaumrohr eingesetzt sowie vier Atemschutztrupps“. Ein Rettungswagen des DRK Rettungsdienst Wolfenbüttel war ebenfalls vor Ort. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr kontrollierten die Brandstelle auch mit einer Wärmebildkamera, um eventuelle Brandnester finden zu können.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen - auch in Richtung Brandstiftung. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter (05331) 9330 in Verbindung zu setzen.