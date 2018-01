Drei Verletzte bei Auffahrunfall auf der L 495

Wolfenbüttel Drei Verletzte und ein Schaden in Höhe von rund 11 000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich auf der Landesstraße 495 zwischen Adersheim und Halchter ereignet hat. Demnach beabsichtigte ein 60-Jähriger am Montag gegen 15.45 Uhr mit seinem Auto nach links in den Oderwanderweg abzubiegen. Ein nachfolgender 47-jähriger Autofahrer bemerkte das vor ihm abbremsende Fahrzeug offenbar zu spät und fuhr auf. Das Fahrzeug des 60-Jährigen wurde auf die Gegenfahrbahn geschoben, wo es mit dem entgegenkommenden Auto einer 35-jährigen Fahrerin kollidierte. Die drei Unfallbeteiligten wurden mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Zwei Autos wurden abgeschleppt.

