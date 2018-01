Radfahrer wird leicht verletzt

Am Auto ist Sachschaden entstanden. Foto: Archiv

Fümmelse Der Unfall ereignet sich auf der Fümmelser Straße in Fümmelse in Höhe des Sportheims während eines Überholvorgangs.

Ein Unfall, bei dem ein 15-jähriger Radfahrer leicht verletzt worden ist, hat sich nach Polizeiangaben am Dienstag, 9. Januar, gegen 7.30 Uhr auf der Fümmelser Straße in Fümmelse in Höhe des Sportheims ereignet. Laut Polizeisprecher Frank Oppermann hatte eine 46-jährige Autofahrerin den Radler ordnungsgemäß überholt, als dieser plötzlich nach links auf den Radweg fahren wollte.

Es sei zur seitlichen Kollision mit dem überholenden Auto gekommen, wobei der 15-Jährige zu Boden gestürzt sei und sich die leichten Verletzungen zugezogen habe. Am Auto sei geringer Sachschaden entstanden.