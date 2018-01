Wolfenbüttel Bislang nicht ermittelte Täter sind nach Polizeiangaben am Dienstag, 9. Januar, zwischen 8.30 und 19 Uhr während der Abwesenheit der Bewohner nach Aufhebeln eines Fensters in ein Einfamilienhaus in Wolfenbüttel am Alten Weg eingedrungen. Das Haus sei von den Unbekannten offensichtlich nach Wertvollem durchsucht worden. Ob etwas entwendet wurde, kann derzeit noch nicht gesagt werden, so Polizeisprecher Frank Oppermann. Zeugen werden gesucht.

Hinweise: (0 53 31) 93 30.