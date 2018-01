Wolfenbüttel Bislang nicht ermittelte Täter haben nach Polizeiangaben am Mittwoch, 10. Januar, im Zeitraum zwischen 11 und 12 Uhr den Lack eines an der Blankenburger Straße geparkten roten Suzuki zerkratzt. Der an der Beifahrerseite und an der Motorhaube entstandene Schaden wird auf rund 700 Euro geschätzt, so Polizeisprecher Frank Oppermann. Zeugen werden gesucht.

Hinweise: (0 53 31) 93 30.