Wolfenbüttel Unbekannte haben am Donnerstag, zwischen 13.30 und 20.40 Uhr ein Fenster eines Einfamilienhauses in der Straße Klint in Kneitlingen aufgehebelt. Die Täter durchsuchten nach Angabe der Polizei die Räume und stahlen Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel: (0 53 31) 9 33-0 entgegen.

