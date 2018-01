Schmidt holt seinen Sohn in die Firma

Das teilt das Unternehmen in einer Pressemitteilung mit. Schmidt leite damit gemeinsam mit seinem Vater Wilhelm Schmidt und Philipp Cantauw das Unternehmen. Der 24-Jährige habe zuvor in Hamburg bei einer anderen Reisebüro GmbH in leitender Position gearbeitet. Der gelernte Tourismuskaufmann und Absolvent der London Metropolitan University baue auf die Vorzüge und seine Erfahrung im Mittelstand.

„Ich freue mich sehr auf diese neue Aufgabe und die damit verbundene Herausforderung. Ich bin bereits die vierte Generation unserer Familie, die in diesem Unternehmen tätig ist und darauf bin ich sehr stolz“, wird Georg Schmidt zitiert.

Die GmbH beschäftigt nach eigenen Angaben 200 Mitarbeiter an 9 Standorten. Sie habe 64 eigene Reisebusse und biete Vollcharterflugreisen ab dem Flughafen Braunschweig-Wolfsburg und Paderborn-Lippstadt innerhalb Europas an. Reisebüros seien in Wolfenbüttel, Braunschweig und Halberstadt.