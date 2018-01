19-Jähriger wird bei Unfall leicht verletzt

Wolfenbüttel Leicht verletzt wurde ein Autofahrer bei einem Unfall am Montag gegen 20.30 Uhr im Kreuzungsbereich Leipziger Straße/Doktorkamp. Ein 19-Jähriger wollte mit seinem Auto nach links in den Doktorkamp abbiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden Wagen eines 21-Jährigen. Beide Fahrzeuge stießen zusammen.

Der 19-Jährige wurde leicht verletzt und kam vorsorglich mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. An den Autos entstand Schaden in Höhe von rund 10 000 Euro. Sie wurden abgeschleppt.