Kein Karneval in der Lindenhalle

Wolfenbüttel Aus organisatorischen Gründen hat die Stadt die Karnevalsfeier „’ne Kappe Buntes – Die Karneval-Show der MKG“, die am Sonntag, 21. Januar, ab 14.11 Uhr in der Lindenhalle stattfinden sollte, abgesagt. Bereits gekaufte Karten können zu den Öffnungszeiten des Seniorenservicebüros sowie der Tourist-Information zurückgegeben werden. Der Kartenpreis, so die Stadt weiter, wird erstattet.

Die Mascheroder Karneval-Gesellschaft (MKG) lade stattdessen alternativ zu ihrer Veranstaltung am Samstag, 27. Januar, ab 19.11 Uhr in die Braunschweiger Stadthalle oder zum Seniorenkarneval ins Hotel am See in Salzgitter-Lebenstedt am 3. Februar ab 15.11 Uhr ein.