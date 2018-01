Berliner Band spielt beim Altstadtfest

Zum Altstadtfest wird die Berliner Band Mia in Wolfenbüttel erwartet. Foto: Four Music

Es soll das Fest des Jahres für alle Wolfenbütteler werden: das 900-jährige Bestehen der Stadt. Gefeiert wird das Jubiläum beim Altstadtfest vom 17. bis 19. August. Überall in der Stadt soll dann nach Angaben der Stadtverwaltung gefeiert werden. An vielen verschiedenen Plätzen sollen die Gäste unterschiedliche Dinge erleben können: Für jeden Geschmack etwas.

Die erste Musikgruppe habe bereits zugesagt, heißt es in der Pressemitteilung. Erwartet werde die Elektropop-Band Mia. Sie soll der Headliner am Samstagabend auf der Hauptbühne sein und wird Hits wie „Tanz der Moleküle“ oder „Hungriges Herz“ spielen.

Mia sei 1997 in Berlin als Schülerband gegründet worden. Mieze Katz und Andi Ross (später Andy Penn, 1979 in Berlin geboren), seien von ihrer Mitschülerin Sarah Kuttner an Robert Schütze und Ingo Puls vermittelt worden. Gemeinsam mit dem Schlagzeuger Hannes Schulze sei dann eine Musikgruppe gegründet worden, die ihren Namen mehrmals geändert habe. Aktuell laute er eben Mia und leite sich vom früheren Bandnamen Me in affairs ab. Heute assoziiere die Gruppe das Kürzel mit anderen Dingen, darunter Musik ist alles und Menschen in Aufruhr.