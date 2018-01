Wolfenbüttel Bei einem Unfall am Grünen Platz sind zwei Autofahrer am Donnerstag gegen 20 Uhr leicht verletzt worden. Eine 25-Jährige wollte nach Polizeiangaben mit ihrem Auto an der Kreuzung aus Richtung Innenstadt kommend nach links abbiegen. Dabei übersah sie den entgegenkommenden Wagen eines 30-Jährigen, der Vorfahrt hatte und Richtung Innenstadt fuhr. Beide Autos stießen zusammen. Den Schaden gibt die Polizei mit rund 11 000 Euro an.

