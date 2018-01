Eine 25-Jährige lenkt einen 18-Meter-Bus

Sie lenkt jetzt einen 18-Meter-Bus, teilt das Unternehmen in seiner Pressemitteilung mit. Die 25-Jährige aus Sachsen-Anhalt habe die Regelausbildungszeit von drei Jahren um sechs Monate verkürzt. Den Busführerschein (Klasse D) habe sie bereits länger in der Tasche. Daher habe sie bereits umfänglich Fahrpraxis im alltäglichen Berufsumfeld. Ab sofort befördere und berate sie Fahrgäste im KVG-Verkehrsgebiet Wolfenbüttel.

„Busfahren erfordert hohe Konzentration, Verantwortungsbewusstsein, Zuverlässigkeit und Spaß am Kundenservice. Dadurch bietet die Arbeit mir ein spannendes und abwechslungsreiches Arbeitsumfeld mit Entwicklungsperspektiven“, wird die 25-Jährige in der Mitteilung zitiert.

Die Ausbildung Berufskraftfahrer ÖPNV biete die KVG jährlich seit August 2015 in Salzgitter und Wolfenbüttel an. Im Sommer wolle die nächste Auszubildende ihre Prüfung vor der IHK Braunschweig ablegen. Die KVG hat nach eigenen Angaben aktuell und auch in Zukunft einen hohen Bedarf an Fahrpersonal, da das KVG-Verkehrsangebot kontinuierlich erweitert werde. Zudem gingen viele Mitarbeiter in Kürze in den Ruhestand. Diese Stellen sollten neu besetzt werden.

Zeitgleich mit Mandy Sarah Borchers habe Jessica Toboldt ihre Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement abgeschlossen. Auch sie habe die Ausbildung um ein halbes Jahr verkürzt und wurde als kaufmännische Angestellte übernommen. Zudem biete die KVG die Ausbildungsberufe Kfz-Mechatroniker für Nutzfahrzeugtechnik sowie in diesem Jahr erstmals Fachinformatiker für Systemintegration an.