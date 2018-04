Vollsperrung für Arbeiten am Kanal

Wolfenbüttel Im Bereich Campestraße und Hermann-Korb-Straße wird am Stauraumkanal gearbeitet. Beginn ist nach Angaben der Stadtverwaltung am Montag, 9. April. Dafür wird der Bereich für die Bauarbeiten voll gesperrt. Daher ist die Campestraße von der Einmündung Wilhelm-Raabe-Straße sowie der Einmündung Jahnstraße als Sackgasse ausgewiesen. Eine Umleitung über Jahnstraße – Am Rodeland – Ahlumer Straße – Jägermeisterstraße – Wilhelm-Raabe-Straße – Campestraße und umgekehrt soll ausgeschildert werden.

Die Gärtnerei Dürkop ist nur von der Wilhelm-Raabe-Straße oder vom Neuen Weg aus erreichbar. Das Gästehaus der Firma Jägermeister ist nur über die Jahnstraße erreichbar. Der Tulpenweg und der Blumenweg sind ebenfalls im Bereich der Einmündung zur Hermann-Korb-Straße voll gesperrt. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Ende August dauern, so die Stadt.