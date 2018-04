Förderverein lädt zur Tagesfahrt ein

Wolfenbüttel Der Förderverein Museum im Schloss Wolfenbüttel veranstaltet eine Tagesfahrt nach Einbeck und Fürstenberg mit Besichtigung der Blaudruckwerkstatt in Einbeck und des Porzellanmuseums in Fürstenberg, Weser. Termin: Samstag, 28. April. Treffpunkt ist um 8.30 Uhr am Forum, Bahnhofstraße. Die Rückkehr...