Die besten Leser werden ermittelt

Wolfenbüttel Der Vorlesewettbewerb geht in die nächste Runde: Am Samstag, 14. April, geht es in der Herzog-August-Bibliothek (HAB) um die besten Leser der weiterführenden Schulen im ehemaligen Regierungsbezirk Braunschweig. Die Mädchen und Jungen der 6. Klassen lesen dazu aus mitgebrachten Büchern sowie aus...