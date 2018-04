Zeuge überrascht Einbrecher

Wolfenbüttel Vier bislang unbekannte mutmaßliche Einbrecher sind am Montag gegen 1.15 Uhr auf frischer Tat von einem Zeugen ertappt worden. Nach Polizeiangaben wollten sie gerade eine Tür zu einem Lotto- und Zeitschriftengeschäft am Steinweg in Schöppenstedt aufbrechen. Sie flüchteten zu Fuß in Richtung Hohle Gasse. Eine Fahndung mit mehreren Funkstreifenwagen war erfolglos. Die vier Unbekannten seien dunkel gekleidet gewesen. Zudem hätten alle Kapuzen getragen und zwei Sporttaschen, einen Rucksack sowie eine Brechstange dabei gehabt. Der an der Eingangstür entstandene Schaden wird auf zirka 500 Euro geschätzt.

Hinweise: (0 53 31) 93 30.