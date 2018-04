Angehörige gedenken hingerichteter Opfer

Zum 73. Jahrestag der Befreiung des Strafgefängnisses Wolfenbüttel besuchten Familienangehörige von in der NS-Zeit Hingerichteten und Gefangenen aus Belgien, den Niederlanden und aus Deutschland die Gedenkstätte in der JVA Wolfenbüttel. Am 11. April 1945 hatten Truppen der 9. US-Armee das Strafgefängnis Wolfenbüttel befreit. Dies sei die Rettung für viele Gefangene gewesen, da zum Zeitpunkt der Befreiung durch Überbelegung, mangelnde medizinische Versorgung und den Ausbruch einer Ruhrepidemie im Strafgefängnis die Todeszahlen auffallend angestiegen waren, heißt es in einer Pressemitteilung der Gedenkstätte. Deren Leiterin Martina Staats sprach demnach über die Fortschritte bei der Gedenkstättenarbeit und der Neugestaltung.

Auch sei das Gräberfeld 13a auf dem Hauptfriedhof besucht worden. Dort werde bis zum Frühjahr 2019 eine Gedenkstele für die Opfer, deren Leichen ins Rechtsmedizinische Institut Göttingen gebracht wurden, errichtet. Dies hätten die Angehörigen im vergangenen Jahr angestoßen. Dafür sei ein Ideenwettbewerb für Schulklassen ausgeschrieben worden.