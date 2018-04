Stadtteile in Wolfenbüttel eineinhalb Stunden ohne Strom

Wolfenbüttel Große Teile der Innenstadt sowie einige Bereiche der Ortsteile Linden, Halchter, Wendessen, Ahlum, Atzum und Salzdahlum waren am frühen Mittwochnachmittag für eineinhalb Stunden ohne Strom. Auslöser des Stromausfalls war ein Bagger, der mit Spülbohrarbeiten an der Baustelle am Landeshuter Platz...