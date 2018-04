Wolfenbüttel Zu zwei Einsätzen rückte die Feuerwehr am Donnerstagnachmittag aus: zum einen zur Lebenshilfe an der Mascheroder Straße, wo die Alarmanlage ausgelöst wurde. Beim zweiten Einsatz ging es ins Rathaus. Auch dort hatte die Brandmeldeanlage ausgelöst. In beiden Fällen, so die Feuerwehr, war es ein Fehlalarm. Bei der Lebenshilfe hatten Bauarbeiter den Melder ausgelöst, im Rathaus war der Auslösegrund nicht erkennbar.

