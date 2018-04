DRK-Ortsverein spendet der Tafel 500 Euro

Wolfenbüttel Der DRK-Ortsverein Groß Denkte hat der Wolfenbütteler Tafel 500 Euro gespendet. Die Einrichtung des DRK-Kreisverbands zieht im Sommer wie berichtet in neue Räume am Großen Zimmerhof. Dort soll für die Kinder der Kunden eine Spielecke eingerichtet werden, heißt es in der DRK-Pressemitteilung. Der...