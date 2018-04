Wolfenbüttel Einbrecher haben am Donnerstag zwischen 19 und 22.30 Uhr ein Einfamilienhaus an der Straße In den Äckern heimgesucht. Sie hebelten laut Polizei ein Fenster auf und entwendeten Schmuck. Schaden: rund 500 Euro. Zu einem weiteren Einbruch kam es am selben Tag zwischen 23 und 23.20 Uhr an der Straße Lindenblick. Hier nahmen die Unbekannten Bargeld und Schmuck mit. Auch hier gibt die Polizei die Schadenshöhe mit rund 500 Euro an.

