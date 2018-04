Unbekannte sprengen Geldautomaten in der Innenstadt

Wolfenbüttel Unbekannte haben am Samstag gegen 4.10 Uhr in der Breiten Herzogstraße in Wolfenbüttel zwei Geldautomaten in einer Commerzbank-Filiale gesprengt. Das berichtete die Polizei am Morgen. Die Höhe des Schadens und des Diebesgutes seien unbekannt. Die Fahndung nach den Tätern läuft.