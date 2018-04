Wolfenbüttel Innerhalb von zehn Minuten haben Unbekannte am Montag den Lack eines schwarzen Opel auf dem Parkplatz Hermann-Müller-Straße in Schladen zerkratzt. Laut Polizei ereignete sich die Tat zwischen 12.30 und 12.40 Uhr. Der entstandene Schaden an Kotflügel und Motorhaube beträgt nach ersten Schätzungen rund 1000 Euro.

Hinweise: (0 53 31) 93 30.