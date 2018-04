33-Jähriger bewirft Frau mit schwerem Stein

Biewende Zu Streitigkeiten kam es am Freitag gegen 16.13 Uhr in Klein Biewende in der Dorfstraße zwischen einer 43-jährigen Frau und einem 33-jährigen Mann. In dessen Verlauf beschädigte der Mann mehrere Gegenstände der Frau und warf schließlich mit einem schweren Stein in Richtung des Kopfes der Frau....