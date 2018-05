Pflanzen tauschen, kaufen und anbieten

Wolfenbüttel Ein Pflanzen-Flohmarkt findet am Samstag, 5. Mai, von 15 bis 17 Uhr in der Evangelischen Familien-Bildungsstätte an der Dietrich-Bonhoeffer-Straße 1a statt. Es kann angeboten, gekauft oder getauscht werden. Standgebühr: 2 Euro. Infos: Maria Warnat, Telefon: (0 53 00) 63 36.